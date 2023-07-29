Просто потріть скумбрію одним продуктом і забудьте про неприємний запах під час готування

Жодної вони ні під час, ні після приготування риби

Скумбрія – це смачна та ароматна риба. Існує безліч страв з цього продукту, і кожна з них ще смачніша за попередній. Ця риба неймовірно хороша в смаженому, запеченому, солоному та копченому вигляді. Крім того, за своїм складом та корисними властивостями скумбрія нічим не поступається дорогим сортам червоної риби.

Готувати її нескладно, але при цьому ви отримуєте неперевершений результат. Водночас у неї є одна серйозна вада — дуже неприємний запах в процесі приготування. Особливо складно готувати скумбрію у літній період, коли у квартирі задушливо і відсутня можливість якісного провітрювання. Тому багатьом буде цікаво дізнатися, що цього недоліку можна запросто позбутися. І ми разом із Рixelinform розповімо

Як позбутися неприємного запаху під час приготування скумбрії

Якщо ви хочете побалувати сім’ю чудовою стравою, але не хочете неприємного запаху на своїй кухні, вам варто звернути увагу на один інгредієнт. І цей продукт – звичайна сіль. Саме вона допоможе у цій ситуації.

Просто за потребою розморозьте скумбрію, вимийте та обсушіть. Після цього обробіть рибу – просто натріть її сіллю і вже за годину можете розпочинати приготування страви. Звичайно, додатково рибу після цього солити не потрібно.

Завдяки цьому прийому про неприємний запах можна буде забути. Тепер запекти скумбрію із сиром буде ще простіше.