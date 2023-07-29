Секрет, про який мало хто знає: одна маленька деталь зробить каву неймовірною

Це стосується кави з молоком

Ми розповідали, як обрати для себе смачну каву. Але, крім цього, її важливо ще й правильно приготувати. Багато хто додає у напій молоко — так смакові якості зерен розкриваються інакше, смак пом’якшується.

Але, як виявилось, багато кавоманів роблять це неправильно. Разом із Ukr.Media розповідаємо як і коли слід додавати молоко до кави, щоб не зіпсувати смаку напою.

Поширена помилка

Вранці чи на перерві, поспішаючи, можна налити в щойно заварену каву холодне молоко або вершки прямо з холодильника в щойно зварену каву. І лише потім виявити, що смак напою дуже змінився. Кава стає ненасиченою, зникає аромат. Причина цьому — у холодному молоці.

Як робити правильно

Якщо ви дасте щойно звареній каві кілька хвилин постояти, і лише потім додасте у неї молоко або вершки — все зміниться. Важливо — молочний продукт повинен бути підігрітий.

Напій, приготований таким способом, набуде багатого кавово-вершкового смаку. Не буде жодного натяку на водянистість.

Принципово важливою є саме температура молока. Не поспішайте, підігрійте його до того, як додавати у каву — і тоді смак вас приємно здивує. Також ми розповідали, як приготувати каву з карамельними нотками у джезві.