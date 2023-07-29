Як не "вбити" батарею ноутбука: помилки, які в жодному разі не можна допускати

Заряд — один із найважливіших показників будь-якої техніки

Ноутбук у сучасному світі досить необхідна річ, до того ж не дешева, тому щоб техніка прослужила якомога довше, до неї потрібно дбайливо ставитися, зокрема берегти акумулятор.

У матеріалі theLime розказано, які помилки, що "з’їдають" батарею, найчастіше допускають користувачі при використанні ноутбука. Варто їх позбутися, якщо не хочете відносити свій гаджет в сервіс.

Як не можна використовувати ноутбук

Використання гаджета не на рівній поверхні

За словами експертів, найкраще працювати за ноутбуком за столом, а не на ліжку чи дивані, як звик багато хто. Річ у тому, що при такому використанні ви несвідомо перекриваєте йому "дихання", тому пристрій може швидко вийти з ладу.

Сонячні промені

Намагайтеся тримати свій ноутбук подалі від сонячних променів, тому що тривале перебування на сонці серйозно шкодить гаджету, зокрема, може зіпсуватися його акумулятор, а також процесор і жорсткий диск.

Тривале перебування на морозі

При мінусовій температурі також ноутбук бажано не вмикати, тому що він може сильно переохолодитись, відповідно, почнуться проблеми з батареєю, екраном та жорстким диском.

Сплячий режим

Багато користувачів часто переводять гаджет на "сплячий режим". Але якщо пристрій не вимикати, батарея буде швидше розряджатися. Термін служби стане меншим, якщо тримати ноутбук постійно включеним у мережу. Якщо не користуєтеся ним, вимкніть з розетки.

"Телеграф" писав раніше, як краще працювати з ноутбуком — від мережі чи від батареї. Експерти дали конкретну відповідь.