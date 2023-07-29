Як позбутися мурах, які атакували троянди: допоможе "копійчаний" засіб з аптечки

Мурахи та попелиці можуть заразити квіти грибковими захворюваннями

Троянди — одні з найпопулярніших і найкрасивіших квітів, але за ними необхідно правильно доглядати, а також захищати від шкідників, у тому числі мурах. Там, де присутні ці комахи, на кущах може бути і попелиця, тому слід оглянути свої троянди та розробити план дій.

У матеріалі OBOZREVATEL розповіли, як за допомогою простого "копійчаного" засобу, який, мабуть, знайдеться в будь-якій аптечці, можна зробити розчин, здатний відлякати шкідників.

Як боротися з мурахами на трояндах

Ці комахи здатні завдати шкоди квітам, зокрема заразити їх грибковими інфекціями, наприклад, попелиця виснажує кущі, "висмоктуючи" з рослини поживні речовини. А ось мурахи, розпушуючи грунт, можуть пошкодити кореневу систему троянд, через що вона поглинатиме менше води.

Щоб урятувати троянди, рекомендується приготувати у домашніх умовах простий розчин на основі нашатирного спирту. Достатньо взяти ємність, додати до неї 10 л води та 10 мл аптечного засобу. Ретельно перемішайте компоненти і цим розчином обробляйте кущі квітів двічі на день: вранці та ввечері.

З його допомогою можна позбавити троянди від атак комах, а рослина на додачу отримає додаткове підживлення азотом. У сезон рекомендується проводити 2-3 такі обробки.

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