Рус

Таропрогноз на 31 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Прогноз Таро, на що всім чекати 31 липня
Прогноз Таро, на що всім чекати 31 липня. Фото telegraf.com.ua

Цього разу усі карти випали в перевернутих позиціях

Понеділок, 31 липня 2023 року, обіцяє бути днем досить важким і може принести втрати і розчарування, — проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.

А про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на тридцять перший день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута П’ятірка мечів, перевернута Трійка пентаклів, перевернута Трійка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута П’ятірка мечів

Ця карта попереджає, що скоро у Вас щось піде не за планом, можуть звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. Через недосвідченість та/або відсутність особливого бажання Ви можете філонити в різних аспектах життя, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.

Перевернута Трійка мечів

Ця карта попереджає про втрати та смуток, які можуть Вас скоро спіткати, однак у перевернутому вигляді також говорить ще й про те, що удар буде не таким уже й сильним, — можливо, трапиться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.

Теги:
#Прогноз Таро