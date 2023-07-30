Таропрогноз на 31 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Цього разу усі карти випали в перевернутих позиціях

Понеділок, 31 липня 2023 року, обіцяє бути днем досить важким і може принести втрати і розчарування, — проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.

А про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на тридцять перший день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута П’ятірка мечів, перевернута Трійка пентаклів, перевернута Трійка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута П’ятірка мечів

Ця карта попереджає, що скоро у Вас щось піде не за планом, можуть звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. Через недосвідченість та/або відсутність особливого бажання Ви можете філонити в різних аспектах життя, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.

Перевернута Трійка мечів

Ця карта попереджає про втрати та смуток, які можуть Вас скоро спіткати, однак у перевернутому вигляді також говорить ще й про те, що удар буде не таким уже й сильним, — можливо, трапиться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.