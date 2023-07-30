Ви могли не знати: як правильно обирати хліб
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Є критерії, на які варто звернути увагу
Пишний, ароматний хліб — чудове доповнення до будь-якої трапези. Ми розповідали, як спекти його вдома. Але у магазині на полицях з хлібними виробами представлений гігантський асортимент.
Разом з Ukr.Media розповідаємо, як не загубитись поміж батонів та на які критерії слід зважати під час вибору хліба. Загалом, не варто зловживати будь-яким видом хліба. Але завжди є більш корисні і менш корисні варіанти.
Корисним можна вважати хліб, який відповідає таким умовам:
не містить борошна вищого ґатунку;
- цільнозерновий;
- замішаний на заквасці, а не на дріжджах;
- спечений із борошна грубого помелу;
- багатий на харчові волокна;
- не містить барвників і консервантів.
Якщо річ йде про пшеничний хліб, варто звернути увагу на наявність висівок, зародків пшениці та ендосперму в складі. Ці компоненти роблять хліб кориснішим.
Житній хліб зазвичай щільніший і важчий, адже містить менше глютену і жирів. Порівняно з пшеничним хлібом, такий хліб має менший негативний вплив на рівень цукру в крові. А ще він буде підтримувати відчуття ситості на триваліший час.
Чудовий варіант для людей, що мають целіакію (неперосимість глютену) — гречаний хліб. Він взагалі не містить глютену.
Вівсяний хліб — чудове джерело бета-глюкану. Це розчинна клітковина, яка відіграє важливу роль у зниженні рівня холестерину. Хліб із льоном багатий на клітковину та корисні жири, містить рослинні омега-3 жирні кислоти та лігнани.
Орієнтовна норма вживання хліба для дорослої людини — 100 г на день. Також ми розповідали, як зробити каву з молоком смачнішою.