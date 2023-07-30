Ви могли не знати: як правильно обирати хліб

Є критерії, на які варто звернути увагу

Пишний, ароматний хліб — чудове доповнення до будь-якої трапези. Ми розповідали, як спекти його вдома. Але у магазині на полицях з хлібними виробами представлений гігантський асортимент.

Разом з Ukr.Media розповідаємо, як не загубитись поміж батонів та на які критерії слід зважати під час вибору хліба. Загалом, не варто зловживати будь-яким видом хліба. Але завжди є більш корисні і менш корисні варіанти.

Корисним можна вважати хліб, який відповідає таким умовам:

не містить борошна вищого ґатунку;

цільнозерновий;

замішаний на заквасці, а не на дріжджах;

спечений із борошна грубого помелу;

багатий на харчові волокна;

не містить барвників і консервантів.

Якщо річ йде про пшеничний хліб, варто звернути увагу на наявність висівок, зародків пшениці та ендосперму в складі. Ці компоненти роблять хліб кориснішим.

Житній хліб зазвичай щільніший і важчий, адже містить менше глютену і жирів. Порівняно з пшеничним хлібом, такий хліб має менший негативний вплив на рівень цукру в крові. А ще він буде підтримувати відчуття ситості на триваліший час.

Чудовий варіант для людей, що мають целіакію (неперосимість глютену) — гречаний хліб. Він взагалі не містить глютену.

Вівсяний хліб — чудове джерело бета-глюкану. Це розчинна клітковина, яка відіграє важливу роль у зниженні рівня холестерину. Хліб із льоном багатий на клітковину та корисні жири, містить рослинні омега-3 жирні кислоти та лігнани.

Орієнтовна норма вживання хліба для дорослої людини — 100 г на день. Також ми розповідали, як зробити каву з молоком смачнішою.