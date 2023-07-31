Таропрогноз на 1 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Вівторок, 1 серпня 2023 року, у деяких буде напрочуд радісним і приємним днем, тоді як на інших можуть чекати погані новини.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на перший день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Паж жезлів, Шістка кубків, Двійка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Паж жезлів

У перший день серпня Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також картка може попереджати про погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.

Двійка мечів

Ця карта радить відгородитися на якийсь час від навколишнього світу, є ризик, що Вас спробують втягнути у конфлікти, або Ви зробите помилку в прийнятті рішень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.