Не варто плутати: як правильно говорити — будь ласка чи прОшу (відео)

Все залежить від ситуації

Коли ми отримуємо подяку від когось, наприклад, за добру справу, нам треба якось на це відповісти. Тут може виникнути ситуація, коли постає дилема: як правильно відповісти — сказати "будь ласка" чи "прОшу"? Розповідаємо, який із цих варіантів буде більш відповідний до даної ситуації.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко роз’яснив смисл цих двох слів та навів приклади, коли краще застосовувати кожне з них.

Мовознавець пояснив, що слова "прОшу" та "будь ласка" є еквівалентними у вживанні, або, іншими словами, можуть використовуватись в мовленні як синоніми. Однак, кожне з цих слів має свою відмінність від іншого.

"ПрОшу – це етикетна формула, те ж саме, що і будь ласка. До речі, словом прОшу краще відповідати на подяку, коли ваша послуга була незначною, адже прОшу звучить скромніше, ніж будь ласка", – зазначає Авраменко.

Більше того, мовознавець пояснив, що слід уникати плутанини між словами "прОшу" та "прошУ", оскільки зміна наголосу також змінює їхнє значення: "ПрошУ вживаємо тоді, коли висловлюємо прохання, спонукаємо до дії. Наприклад, прошУ говорити тихіше, прошУ читати".

До речі, пам'ятаємо, що "будь ласка" правильно пишеться — окремо. Неправильне написання цього словосполучення є дуже поширеною помилкою в сучасному письмі.

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