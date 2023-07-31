Не стоит путать: как правильно говорить — "будь ласка" или "прОшу" (видео)

Все зависит от ситуации

Когда мы получаем благодарность от кого-то, например, за хорошее дело, нам нужно как-то на это ответить. Здесь может произойти ситуация, когда возникает дилемма: как правильно ответить — сказать "будь ласка" или "прОшу"? Рассказываем, какой из этих вариантов будет более подходящий к данной ситуации.

Известный украинский языковед Александр Авраменко разъяснил смысл этих двух слов и привел примеры, когда лучше применять каждое из них.

Языковед объяснил, что слова "прОшу" и "будь ласка" эквивалентны в употреблении, или, другими словами, могут использоваться в речи как синонимы. Однако каждое из этих слов имеет свое отличие от другого.

"ПрОшу" – это этикетная формула, то же самое, что и "будь ласка". Кстати, словом "прОшу" лучше отвечать на благодарность, когда ваша услуга была незначительной, ведь "прОшу" звучит скромнее, чем "будь ласка", – отмечает Авраменко.

Более того, языковед объяснил, что следует избегать путаницы между словами "прОшу" и "прошУ", поскольку изменение ударения также изменяет их значение: "ПрошУ" употребляем тогда, когда высказываем просьбу, побуждаем к действию. Например, "прошУ говорити тихіше, прошУ читати".

Кстати, помним, что "будь ласка" правильно пишется – отдельно. Неправильное написание этого словосочетания является очень распространенной ошибкой в современном письме.

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