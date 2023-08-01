Як позбудеться гіркоти в "синеньких": лайфхаки, про які мовчать кухарі
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Забираємо неприємну гіркоту з овочів
Баклажани – популярний у всьому світі овоч. Завдяки вітамінам та мікроелементам страви з баклажанів не тільки смачні, а й корисні.
Свіжі овочі відрізняються гладкою та блискучою шкіркою, яскравим кольором, ніжною м’якоттю та приємним смаком. Але не завжди вдається купити товар із грядки. Лежалі ж овочі відрізняються легкою гіркуватістю. Як її прибрати, розповімо разом із Ukr.Media.
Як прибрати гіркуватість у баклажанів
Найпоширеніший спосіб боротьби з гіркотою старих баклажанів, що "залежалися", — вимочування. Щоб повністю позбавитися неприємного присмаку, потрібно залишити овочі в підсоленій воді на півгодини.
Сіль для вимочування баклажану розводять у холодній воді з розрахунку 1 ст. л. на 1л холодної води. Звичайно, співвідношення можна трохи змінити, але все ж таки краще використовувати саме таку пропорцію.
Як правильно вимочувати баклажани
Спочатку наріжте їх кружальцями або шматочками, залежно від того, як їх готуватимете. Розведіть сіль у холодній воді відповідно до зазначених пропорцій.
Нарізаний баклажан помістіть у глибоку посудину із солоною водою і притисніть зверху тарілкою, щоб не спливали на поверхню. Залишіть на півгодини, після чого перекладіть баклажана на друшляк і промийте в проточній холодній воді.
Тепер із баклажанів приготуйте міні-піци на баклажанах – гірчити вони далі не будуть. Завдяки такій простій процедурі всього за півгодини можна забрати всю гіркоту з цього овочу.