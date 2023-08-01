Як позбудеться гіркоти в "синеньких": лайфхаки, про які мовчать кухарі

Забираємо неприємну гіркоту з овочів

Баклажани – популярний у всьому світі овоч. Завдяки вітамінам та мікроелементам страви з баклажанів не тільки смачні, а й корисні.

Свіжі овочі відрізняються гладкою та блискучою шкіркою, яскравим кольором, ніжною м’якоттю та приємним смаком. Але не завжди вдається купити товар із грядки. Лежалі ж овочі відрізняються легкою гіркуватістю. Як її прибрати, розповімо разом із Ukr.Media.

Як прибрати гіркуватість у баклажанів

Найпоширеніший спосіб боротьби з гіркотою старих баклажанів, що "залежалися", — вимочування. Щоб повністю позбавитися неприємного присмаку, потрібно залишити овочі в підсоленій воді на півгодини.

Сіль для вимочування баклажану розводять у холодній воді з розрахунку 1 ст. л. на 1л холодної води. Звичайно, співвідношення можна трохи змінити, але все ж таки краще використовувати саме таку пропорцію.

Як правильно вимочувати баклажани

Спочатку наріжте їх кружальцями або шматочками, залежно від того, як їх готуватимете. Розведіть сіль у холодній воді відповідно до зазначених пропорцій.

Нарізаний баклажан помістіть у глибоку посудину із солоною водою і притисніть зверху тарілкою, щоб не спливали на поверхню. Залишіть на півгодини, після чого перекладіть баклажана на друшляк і промийте в проточній холодній воді.

Тепер із баклажанів приготуйте міні-піци на баклажанах – гірчити вони далі не будуть. Завдяки такій простій процедурі всього за півгодини можна забрати всю гіркоту з цього овочу.