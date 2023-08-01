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Відповідь вас здивує: розповіли, на чому найсмачніше смажити картоплю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Одна проста деталь зробить страву надзвичайно смачною
Одна проста деталь зробить страву надзвичайно смачною. Фото nv.ua

Дідівський метод приготування картоплі

Від смаку гарніру багато в чому залежить задоволення від прийому їжі. Ми розповідали, як 50 копійок допоможуть зварити смачні макарони. Тепер ділимось простим способом приготування смаженої картоплі.

Річ у тім, що така страва, як смажена картопля чуйно реагує на продукт, який використовується для приготування. На Pixelinform розповіли про деякі варіанти, що здатні перетворити звичайний гарнір на справжній шедевр.

Ідеальна картопля: на чому смажити

Досвідчені кулінари вважають, що найбільш ароматна та вишукана картопля — та, яку смажили на салі. Тваринний жир, доданий в рослинну страву, творить чудеса з її смаком.

Для початку треба взяти сало. Вибирайте хороший, товстенький, незалежаний шматок. Картопля вбирає від супутніх продуктів всі аромати, тож і неприємних запахів набуде, якщо вони там є. Це значно погіршить смак смаженої картоплі.

Сало нарізаємо на шматочки і розтоплюємо. Викладаємо їх на холодну сковороду, щоб вона нагрівалась разом із салом — так воно буде швидше танути. Коли зі шматочків залишаться маленькі шкварочки — дістаємо їх шумівкою, але не викидаємо.

На топленому салі смажимо картоплю. В самому кінці додаємо шкварки разом з іншими додатками — сіллю, зеленню тощо.

Окрім смаку, є ще одна перевага — така картопля нізащо не пригорить. Також ми розповідали, чому не варто класти у банки з консервацією аспірин.

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#Сало #Лайфхак #Смажена картопля #Смажена картопля