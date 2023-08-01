Смертельний розсадник інфекцій: ніколи не робіть цього з кухонними рушниками

Мікробіолог дала рекомендації щодо захисту здоров’я

У кухні мешкає безліч різноманітних бактерій, які поширюються з рук і сирої їжі на поверхні, а потім на готову їжу і в організм. Видаляти неприємні віруси ефективно допомагають спреї, що дезінфікують, які можна зробити і самостійно з підручних засобів.

Які смертельні недуги можуть спричинити звичайні кухонні рушники та що робити, щоб їх уникнути, читайте у матеріалі Ukr.Media.

Небезпечні бактерії для людини, знайдені на кухонних рушниках

За словами британського мікробіолога, старшого викладача клінічної мікробіології в Лестерському університеті Прімроуз Фрістоун, під час низки досліджень кухонних рушників було виявлено безліч хвороботворних бактерій, які викликають далеко не тільки нешкідливий розлад шлунка:

золотистий стафілокок;

ентеробактерії;

кишкова паличка;

клебсієли;

синьогнійна та сінна паличка;

стафілококи та мікрококи.

У 100 вивчених рушниках вчені виявили золотистий стафілокок, який часто зустрічається на шкірі, але також є патогеном, що викликає абсцеси, інфекції суглобів та навіть пневмонію.

На поверхнях у 46 досліджених кухнях були виявлені ентеробактерії, що викликають інфекції дихальних шляхів, шкіри, сечовивідних шляхів, а також інфекції серця, кісток та очей. Крім того, вчені виявили кишкову паличку, яка є причиною розладу шлунка та інфекцій сечовивідних шляхів.

Крім цього, дослідники виявили клебсієли – бактерії, пов’язані із серйозними інфекціями легень, сечового міхура, головного мозку та крові. На кількох кухнях були присутні синьогнійна паличка, що викликає легеневі інфекції, і сінна паличка, що викликає очні інфекції та абсцеси.

І у всіх зразках з кухонь були виявлені стафілококи та мікрококи, які провокують інфекції легень, викликаючи пневмонію та септичний артрит, а також очні та серцеві інфекції.

Що робити, щоб кухонні рушники не смерділи та не були небезпечними для здоров’я

За словами Фрістоун, рушники вбирають багато вологи, а потім залишаються лежати десь у кутку мокрими та м’ятими, де набувають неприємного запаху. Саме стала вологість робить їх ідеальними резервуарами для мікробів, оскільки вода сприяє розмноженню бактерій. Тому ніколи надовго не залишайте використані кухонні рушники у таких місцях.

Щоб захистити себе та своє здоров’я, мікробіолог радить розвішувати рушники для сушіння не менше одного разу на день чи після кожного використання.

Також вона рекомендує використовувати одноразові серветки або паперові рушники для забруднених ділянок, де, наприклад, різалося сире м’ясо. Це запобігатиме поширенню бактерій.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким правилам слідувати, щоб рушники стали м’якими та пухнастими.