Взимку від огірків та помідорів не відірветесь: які спеції потрібно додавати до консервації

Зробіть ваші запаси на зиму ідеальними

Навряд чи хтось взимку відмовиться від найсмачнішого помідора чи хрусткого огірка. Поставте тільки баночку — і ніхто не пройде повз, щоб не поласувати.

Чи можна покращити смак улюблених маринованих овочів? Так, можна, якщо додати до маринаду правильні спеції та трави. Які саме, розберемо разом із "ТСН".

Які саме спеції навіщо найбільше підходять.

Поварена сіль потрібна, щоб надати овочам смаку та захистити їх від мікробів. Концентрація солі в маринаді повинна становити менш як 4-8%, тобто на 1 л рідини потрібно приблизно 40-80 г солі. Вибирайте дрібну сіль – вона краще розчиняється.

Листя та корінь хрону необхідні в маринаді. Вони допомагають зробити овочі хрусткими та пружними, надають пекучого смаку та своєрідного аромату.

Листя вишні та чорної смородини також допомагають зберегти хрускіт овочам. Їх часто використовують разом із листям та коренем хрону.

Листя дуба потрібне для консервації огірків і помідорів — вони надають своєрідного аромату. На одну банку достатньо взяти 1-2 листочки.

Лавровий лист відрізняється приємним ароматом і гіркуватим в’язким смаком. Його часто додають під час засолювання огірків, помідорів, патисонів, кабачків, буряків, капусти, овочевих салатів.

Запашний перець робить консервацію ароматною та гострою на смак. Його рекомендують додавати в гарячий розсіл або киплячу воду.

Гострий перець (чилі) використовують в овочах для пікантності. Гостроту можна регулювати за бажанням, вибираючи різні сорти перцю або його кількість.

Завдяки чорному перцю консервація виходить смачною та ароматною. Можна використовувати як мелений, так і горошини.

Часник використовується для яскравого аромату та гострого смаку. Однак їм краще не зловживати – велика кількість може розм’якшити плоди.

"Парасольки" кропу допомагають отримати насичений пряний аромат. Однак не забудьте їх промити, просушити та придушити для використання.

Гірчиця допомагає отримати гострий і пекучий смак. Часто вже використовують готову приправу.

Зелень петрушки використовують для солодкого смаку та пряного ніжного аромату, базилік надає унікального аромату консервації, а м’ята – свіжого аромату. Чебрець потрібен у консервації для пряного аромату, майоран надає солодкого аромату, а коріандр додають для солодкуватого аромату з нотками анісу.

Кардамон потрібен для надання блюду легких лимонних ноток. Кмин використовують для надання терпкості.

Завжди ретельно перевіряйте термін зберігання улюблених спецій у магазині. Готуйте із задоволенням!