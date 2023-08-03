Гаджет може припинити працювати: на які поверхні категорично не можна ставити ноутбук

Не можна допустити, щоб пристрій перегрівся

Якщо хочете, щоб ноутбук прослужив вам якомога довше, необхідно правильно доглядати за ним, зокрема зберігати акумулятор, а також стежити, щоб він "не задихався". Але багато хто припускається помилок і ставить гаджет на поверхні, які можуть йому нашкодити.

У матеріалі Apostrophe розповіли, куди категорично не рекомендується ставити пристрій, щоб не закривати його вентиляційні отвори, інакше доведеться відносити ноутбук до сервісного центру.

Куди не можна ставити ноутбук

Ліжко

Багато користувачів звикли працювати в ліжку, тому що це комфортніші для них умови, але тільки не для ноутбука. Річ у тому, що ставлячи його на м’які поверхні, ви перекриваєте йому повітря, в результаті розсіювання тепла зупиняється і система охолодження перестає працювати. Через це пристрій може перегрітися, щобільше, всередину гаджета може потрапити пил.

Підвіконня

Часто люди залишають ноутбук на підвіконні, але це теж небезпечне для нього місце. Влітку на такій поверхні гаджет може швидко перегрітися, після чого почне "гальмувати" або зовсім зіпсується.

Обідній стіл

Ще одна поширена помилка — використовувати ноутбук під час їди. Навіть якщо ви обережні, може статися так, що на гаджет потрапить кава або якісь крихти, здатні проникнути у вентиляційні отвори пристрою та пошкодити його роботу.

"Телеграф" писав раніше, як краще працювати з ноутбуком — від мережі чи від батареї. Експерти дали конкретну відповідь.