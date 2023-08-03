Таропрогноз на 4 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У п’ятницю, 4 серпня 2023 року, деякі можуть бути в поганому настрої, проте в інших навпаки може здійснитися таємне бажання.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на четвертий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Смерть
Зазвичай ця карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та початок нового етапу. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.
Перевернута Помірність
Нетерплячість, непоміркованість та дратівливість можуть вилізти Вам боком найближчим часом — Ви самі можете створити собі проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків, та частіше йти на компроміси.
Туз кубків
Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, ось-ось виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в серпні в любовному плані за картами Таро.