Таропрогноз на 4 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У п’ятницю, 4 серпня 2023 року, деякі можуть бути в поганому настрої, проте в інших навпаки може здійснитися таємне бажання.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на четвертий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Смерть, перевернута Помірність, Туз кубків

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Смерть

Зазвичай ця карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та початок нового етапу. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.

Перевернута Помірність

Нетерплячість, непоміркованість та дратівливість можуть вилізти Вам боком найближчим часом — Ви самі можете створити собі проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків, та частіше йти на компроміси.

Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, ось-ось виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в серпні в любовному плані за картами Таро.