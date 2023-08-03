Тертка буде як нова: як загострити її без зусиль підручними засобами

Ділимось дієвими лайфхаками

Тертка — це справді незамінний кухонний інструмент. З її допомогою можу нарізати овочі, фрукти, сир та безліч інших інгредієнтів. Ми розповідали, навіщо на ній колюча сторона. З часом тертка може затупитися. Тоді процес нарізання стане не таким ефективним.

В такому випадку не обов’язково одразу купувати новий інструмент. Тертку можна заточити вдома. Разом з Ukr.Media розповідаємо, як та що в цьому допоможе.

Пилка для нігтів

Це один із найпростіших способів заточення. Беремо пилку і впродовж кількох хвилин активно протираємо зубці тертки. Після цього промиваємо тертку водою. Покращення в роботі помітні одразу.

Абразивний матеріал

Підійде і звичайна сталева губка для посуду. Намочіть її та тертку, а потім потріть зубці тертки губкою кілька разів у різних напрямках. Це відновить гостроту та ефективність тертки.

Наждачний папір

Обираємо папір з середньою або дрібною зернистістю. Змащуємо його водою, потім активно тремо тертку обома сторонами паперу. Після ретельного промивання тертка буде готова до використання.

Бруски абразивних матеріалів

Підійдуть абразивні бруски або шліфувальний камінь. Змочуємо брусок або камінь водою та тремо тертку. При цьому важливо тримати її під кутом близько 45 градусів.

Викрутка

Це не зовсім про заточку, але тертка буде працювати краще. Викруткою зубчики трохи підіймаємо вгору.

Заточення тертки вдома — це зовсім нескладно. Також ми розповідали про те, як 50 копійок допоможуть зварити макарони.