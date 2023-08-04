С, Д або М: що означають позначки на яйцях і чим вони відрізняються

Виявляється, розібратися в цьому дуже просто

Яйця – незамінний продукт на кухні. Без них не обійдеться ні домашня випічка, ні навіть звичайне перекушування.

І якщо ми вже знаємо, як визначити якість яєць навіть на ринку чи в магазині, то про значення маркування багато хто навіть не здогадується. Ось про це з theLime і поговоримо.

Що означає маркування на яйцях

Вироблені на птахофабриці яйця маркуються спеціальними символами. Вони проставляються на шкаралупі чи етикетці упаковки.

Залежно від якості та терміну зберігання курячі яйця поділяють на столові та дієтичні. Отже, літера "Д" чи "С" – це група яйця.

Літера "Д" означає, що яйця дієтичні, тобто ультрасвіжі. Їх можна зберігати в холодильнику протягом 7 днів — саме тому на дієтичних яйцях обов’язково проставляється дата зносу.

"С" означає, що столові яйця. Це той самий продукт, який досяг тижневого терміну після знесення. Їх можна зберігати в холодильнику протягом 90 днів і сміливо придбати про запас.

Другий символ маркування (літера чи цифра) – це категорія яйця. Вони поділяються на:

М — дрібні (від 35 до 44,9 г);

2 – друга категорія (від 45 до 54,9 г);

1 – перша категорія (від 55 до 64,9 г);

0 – найвища категорія (від 65 до 75,9 г);

В — добірні (більше 75 г).

Зазвичай у рецептах вказують кількість дрібних яєць (М). Тому якщо у вашому холодильнику продукт вищого ешелону (0 або В), можна сміливо брати в половину менше від зазначеної кількості.

На яйці також вказують назву виробника, товарний знак та номер партії. Якщо яйця продають в упаковці, то на ній повинні бути написані також термін придатності, кількість яєць в упаковці, вказівки щодо зберігання, назва та адреса виробника.

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