Таропрогноз на 5 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У суботу, 5 серпня 2023 року, у деяких буде хаос у думках, тоді як інші навпаки зможуть зібратися та успішно досягти поставленої мети.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на п’ятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Королева пентаклів, Колісниця, перевернутий Маг

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас субота. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Колісниця

Ця карта каже, що в суботу Ваш розум буде сильнішим за емоції, через що цей день стане дуже вдалим для вирішення важливих питань, позбавлення від всього зайвого і старого, початку здорового способу життя.

Перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладдя. Вона вказує, що у суботу або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особистість, якій не можна довіряти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в серпні за картами Таро.