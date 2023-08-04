Таропрогноз на 5 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В субботу, 5 августа 2023 года, у некоторых будет хаос в мыслях, в то время как другие наоборот смогут собраться и успешно достичь поставленных целей.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на пятый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Королева пентаклей, Колесница, перевернутый Маг

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас суббота. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Колесница

Эта карта говорит, что в субботу Ваш разум будет перевешивать эмоции, ввиду чего этот день станет очень удачным для решения важных вопросов, избавления от всего лишнего и старого, начала здорового образа жизни.

Перевернутый Маг

Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что в субботу либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в августе по картам Таро.