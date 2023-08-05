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Два продукти зроблять звичайні деруни шедевром: хитрий трюк

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Всі люблять ці хрусткі картопляні оладки
Всі люблять ці хрусткі картопляні оладки. Фото prostoway

Здавалося б, як можна покращити і так смачні деруни? Але можна

Деруни — унікальна страва. Попри те, що готувати смачні, хрумкі та соковиті картопляні оладки зовсім нескладно, їх усі люблять. Але, як виявилось, навіть смак ідеалу можна покращити.

Варто додати деякі продукти — і смак страви заграє новими барвами. На Ukr.Media розповіли, що це за диво-компоненти.

Готувати деруни зовсім нескладно. Потрібно взяти звичайнісінькі продукти — картоплю, ріпчасту цибулю та сіль. Борошно додають рідко, лише якщо тісто вийшло занадто рідким. А можна додати ще дещо, що перетворить звичайні картопляні коржі на вишукану ресторанну страву.

Гриби

Гриби можна брати свіжі або сушені. Якщо гриби свіжі, їх слід тонко нарізати та додати в картопляне тісто.

З сушеними грибами все трохи складніше — їх потрібно попередньо відварити, а потім подрібнити, не без допомоги блендера. Але в обох випадках буде дуже смачно. Картопля та гриби утворюють ідеальний метч.

Сир

Цей продукт зробить деруни більш вишуканими. Натертий сир слід покласти у готове картопляне тісто і перемішати, а потім смажити. Підійде і сир, нарізаний слайсами. Його кладуть всередину коржів таким чином: наливають частину тіста на сковороду, кладуть шматок сиру та накривають ще порцією тіста. Смажать до готовності.

Можна і поєднати ці два додатки в одній страві. Також ми розповідали, як посмажити смачні солодкі грінки.

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#Рецепт #Лайфхак #Деруни