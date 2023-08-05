Таропрогноз на 6 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У неділю, 6 серпня 2023 року, у деяких буде дуже плідний день, тоді як іншим навпаки рекомендується дати собі відпочити.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на шостий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Четвірка мечів, П’ятірка мечів, Королева жезлів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час віч-на-віч із собою, влаштуйте собі відпочинок від гаджетів, — це піде на користь.

П’ятірка мечів

В останній день тижня у Вас можуть статися конфлікти, сварки, відбутися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу.

Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалий день видасться на професійному фронті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.