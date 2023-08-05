Таропрогноз на 6 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В воскресенье, 6 августа 2023 года, у некоторых будет очень плодотворный день, в то время как другим наоборот настоятельно рекомендуется дать себе отдохнуть.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на шестой день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Четверка мечей, Пятерка мечей, Королева жезлов

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Четверка мечей

Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, устройте себе отдых от гаджетов, — это пойдет на пользу.

Пятерка мечей

В последний день недели у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива.

Королева жезлов

Это положительная карта, обещающая, что у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачный день выдастся на профессиональном фронте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.