За допомогою спирту: як перевірити, чи не розбавлене молоко

Пару секунд – і ви впевнені у молоці!

Молоко – незамінний продукт на будь-якій кухні. Приготування домашньої випічки або пишних оладок — тут без цього важливого інгредієнта точно не обійтися.

Чи можна в домашніх умовах визначити якість молока та з’ясувати, чи було воно розбавлене водою? Так, і кілька способів нам підкаже "РБК-Україна".

Як визначити якість молока

Для першого способу вам відлити в місткість невелику кількість — близько 50 грам. До нього додайте спирт за такими пропорціями: 2 частини спирту на 1 частину молока. Після цього закрийте суміш у банку та ретельно перемішайте протягом 1 хвилини.

Різко вилийте суміш на тарілку. Якщо молоко якісне, протягом кількох секунд у посуді повинні утворитися молочні згустки. Чим більше молоко розбавлене водою, тим довше триває цей процес.

Для наступного методу візьміть склянку звичайної теплої води та потроху додайте туди трохи молока. Чисте молоко випливе на поверхню, а розведене змішається з водою.

Якщо молоко додати парочку крапель йоду, можна визначити наявність у ньому крохмалю. Зазвичай крохмаль додають у напій, щоб той здавався зовні густішим. Якщо крохмаль у молоці є, то рідина набуде блакитного відтінку. А якщо молоко стало жовтим, то все з напоєм добре.

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