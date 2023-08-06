Таропрогноз на 7 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Понеділок, 7 серпня 2023 року, деяким принесе щасливі моменти та гарні новини, тоді як у інших цей день ознаменується застоєм та поганим настроєм.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на сьомий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка кубків, П’ятірка кубків, перевернута Смерть

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі, затишок та сімейне щастя.

П’ятірка кубків

Ця карта вказує на те, що Ви в печалі через щось погане у Вашому житті, проте при цьому самі відвернулися від того хорошого, що у Вас є, і просто не помічаєте позитиву. Подумайте, на що вам може натякати ця карта.

Перевернута Смерть

Зазвичай ця карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та початок нового етапу. Однак у перевернутому вигляді вона попереджає про глухий кут і застій. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.