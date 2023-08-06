Таропрогноз на 7 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Понедельник, 7 августа 2023 года, некоторым принесет счастливые моменты и хорошие новости, в то время как у других этот день ознаменуется застоем и плохим настроением.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на седьмой день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка кубков, Пятерка кубков, перевернутая Смерть

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Пятерка кубков

Эта карта указывает на то, что Вы в печали из-за чего-то плохого в Вашей жизни, однако при этом сами отвернулись от того хорошего, что у Вас есть, просто не замечаете позитива. Подумайте, на что Вам может намекать эта карта.

Перевернутая Смерть

Обычно эта карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и начале нового этапа. Однако в перевернутом виде она предупреждает про тупик и застой. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.