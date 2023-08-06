Більше шкоди, ніж захисту: які чохли не можна купувати на смартфон

Чохол має бути не лише гарним, а й надійним

Щоб смартфон прослужив вам якомога довше, до нього необхідно дбайливо ставитися, зокрема захистити гаджет від подряпин та розбитого екрана. А тому багато хто купує собі чохол. Однак, далеко не всі аксесуари надійні, є такі, що можуть ще більше нашкодити пристрою.

У матеріалі iТech.ua розповіли, що при виборі чохла не варто орієнтуватися лише на зовнішній вигляд, важливо враховувати інші чинники. Експерти настійно не рекомендують вибирати такі моделі:

Які чохли можуть нашкодити гаджету

Одношарові чохли

Йдеться про чохол, у якому немає внутрішньої підкладки, а вона дуже важлива, тому що виконана з мікрофібри, тому запобігає утворенню потертостей та подряпин. А в будь-який чохол все одно потрапляє пил і дрібні смітники, які здатні подряпати екран.

Чохли з металевими вставками

Виробники часто при виготовленні чохла не враховують розташованя антен, тому такий аксесуар може стати причиною проблем зі зв’язком: Wi-Fi, Bluetooth, мобільним зв’язком.

Товсті чохли

Чохли, виконані з товстого матеріалу, наприклад силіконові, здатні також нашкодити мобільному пристрою, особливо якщо ви сильно навантажуєте його. Через аксесуар гаджет може перегріватись.

Чохли з рельєфом

Такий "одяг" смартфона через малюнки найбільше збирає пил, а також на чохлі осідають бактерії. Річ у тому, що плоскі чохли очищати від забруднень простіше і збирають менше бруду.

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