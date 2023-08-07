Зніміть це негайно: чому не можна вішати рушник на дверцятах духовки

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Рушник – це незамінна річ у кожному будинку. З нього можна використовувати для сушіння посуду, прибирання столу або зробити з рушників грілку.

Зазвичай господині вішають рушник на дверцятах духовки. SantePlus розповідає, чому це робити не можна і як краще зберігати цей предмет.

Чому рушники не можна зберігати на дверцятах духовки

Виявляється, цей негігієнічно. Річ у тому, що перш ніж відкривати духовку мало хто миє руки. Тому на дверцятах духовки та, відповідно, на рушнику залишається багато мікробів.

Де правильно зберігати рушники

І тому існує безліч рішень. По-перше, можна використовувати настінне кріплення біля кухонного вікна. Так рушник буде у сухому місці. Це також швидке та ефективне рішення для його сушіння.

Рушник можна повісити на утримувачі для кухонних рушників. Для чистих рушників такі тримачі можна повісити на внутрішній стороні дверцят шафи. Мокрі та використані рушники можна вішати на тримачі на зовнішній стороні дверей.

Як зберегти кухонні рушники чистими

Стирайте їх за високої температури. Справа в тому, що простого прання недостатньо для усунення бактерій, що є на кухонних рушниках.

Найкраще рушник стирати при температурі 90°C. Не соромтеся додавати харчову соду до звичайного прального засобу для оптимального результату.

Щоб ваші рушники були абсолютно чистими, їх можна на годину замочити у гарячій воді із содою. Кристали соди дозволяють пом’якшити білизну та знезаразити її природним шляхом. Після цього випрати рушники у звичайному режимі.

"Телеграф" раніше розповідав, що потрібно додати під час прання рушників, щоб вони були м’якими довгий час. А з одним нехитрим лайфхаком ваші рушники стануть білішими.