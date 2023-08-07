Підробка на підробці: як відрізнити натуральне вино від порошкового

Порошкові аналоги мають низьку якість та відрізняються на смак

Ми розповідали, як перевірити на якість соняшникову олію. Ще один продукт, з вибором якого у людей є проблеми — це вино.

Це улюблений напій мільйонів людей. На полицях магазинів "живуть" сотні найменувань від різних виробників та з різних країн. Історія вина дуже давня. Але з розвитком сучасних технологій на полицях під виглядом благородного напою стали з’являтись порошкові аналоги. Разом із smachnonews.24tv.ua розповідаємо, як відрізнити натуральне вино від підробки.

Як відрізнити натуральне вино

Натуральне вино містить безліч корисних речовин, а у невеликій кількості сприяє поліпшенню травлення. Ефірні олії знижують тиск, а дубильні речовини нормалізують діяльність шлунку.

Порошкове ж вино — продукт недобросовісних виробників. Воно складається з води, етилового спирту, лимонної кислоти, дріжджів, а також різноманітних барвників.

Першою ознакою такої підробки є низька ціна продукту. Перший крок, який допоможе вберегти себе від покупки фальсифікату — купувати вино в спеціалізованих або фірмових магазинах.

Якісні вина зазвичай мають темну тару — для захисту від сонячних променів. Серед інформації на етикетці повинні бути такі дані:

країна-виробник

завод

склад вина

вміст спирту

вміст цукру та інших інгредієнтів

Якщо замість напису "натуральне вино" є рядок "спеціальний продукт" — це означає, що вино зроблено з концентрату. Також свідченням підробки є занадто яскравий колір і сильний аромат, адже їх можна досягти лише за допомогою штучних барвників та ароматизаторів.

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