Без цих хитрощів влітку не обійтися: швидкі способи охолодити напої у спеку

Секрети, щоб не знемагати від спеки

У сильну спеку прохолодні та освіжаючі напої йдуть на ура. Саме вони здатні максимально швидко вгамувати спрагу.

Разом із "РБК-Україна" розповімо, як швидко охолодити будь-який напій. Для цих способів бажано, щоб у вас в запасі був у морозилці лід — з його допомогою можна освіжити будь-який напій або швидко охолодити цілу пляшку води. Але пам’ятайте: чим менше ємність ви берете для охолодження, то швидше буде знижуватися температура.

Як швидко охолодити напої

Для першого способу наповніть водою і людом скляну миску з товстими стінами. Воду і лід заливайте у співвідношенні 50/50 так, щоб ваша пляшка або банка була повністю покрита. У разі потреби охолодити багато пляшок використовуйте ванну.

Додайте у воду дрібку солі. Покладіть напої отриманий розчин і швидко розмішайте це допоможе їм швидше охолоджуватися. Буквально за дві хвилини температура ваших напоїв суттєво знизиться. Тепер ви можете налити прохолодний напій у склянку та насолодитися приємною температурою.

Для другого методу візьміть паперовий рушник такого розміру, щоб повністю загорнути пляшку або банку. Розкладіть його на дошку і намочіть водою.

Загорніть пляшку в мокрий рушник і покладіть в морозилку на 10-15 хвилин. Через цей час можна насолоджуватися холодним напоєм. Рушник можна відразу не знімати — він зберігатиме прохолоду якийсь час.

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