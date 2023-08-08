Правда відома: чому ніхто ніколи не бачив хека з головою

Як виглядає ця рибина насправді

Для багатьох людей риба хек — це важлива частина харчового раціону. Ми розповідали, як смачно його приготувати. Проте мало хто знає, чому цю рибу завжди продають без голови.

Тушка без голови — це настільки звичний товар на прилавках, що мало хто бачив цю рибу цілою. І цьому є логічне пояснення, пише "Главред".

Чому хек продають без голови?

Цьому є кілька причин. По-перше, так рибу простіше транспортувати і зберігати. В такому вигляді хек займає менше місця, а також легше упаковується.

Другою причиною є те, який вигляд ця риба має цілою — якби ви хоч раз побачили в магазині хека з його страхітливою головою, це, можливо, перебило б у вас охоту його купувати.

Так він виглядає насправді

Третя причина цього явища пов'язана з його гострими і жахливими зубами. В пащі хека є аж два ряди зубів. Через це під час обробки риби з головою високим є ризик поранитись об його зуби. Тому голову видаляють майже відразу і на прилавки потрапляють тільки тушки.

У іншому ж хек — справжнє джерело високоякісних білків, вітамінів та мінералів. З нього виходять відмінні страви. Обов’язково спробуйте приготувати з хеком пиріг "Баба-шарпанина".