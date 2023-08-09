Щоб огірки були хрусткими: що додавали в банки при засолюванні наші бабусі

Завдяки цим хитрощам на хрускіт збігатимуться всі!

Немає нічого кращого взимку, ніж баночка хрустких консервованих огірків. Вони ідеальні до картоплі, м’ясних страв, рагу, їх можна додавати в салати та супи. Жоден магазинний варіант не буде кращим, ніж зроблено власноруч.

Хрусткі мариновані та солоні огірочки – гордість кожного кулінара. Ви коли-небудь замислювалися про те, чому в одних кулінарів мариновані огірки виходять пружними та хрусткими, а в інших це просто солоні огірки? Справа в одній хитрощі, і разом із Ukr.Media про неї розповімо.

Що додати при маринуванні огірків, щоб вони вийшли хрусткими

У виборі спецій для закрутки огірків господині зазвичай дотримуються класичного набору: парасольки кропу, зубчики часнику, листя смородини та вишні. Але найдосвідченіші кулінари додають один рідкісний інгредієнт. Саме він робить щільнішими огірки і зводить до мінімуму ризик бродіння.

Ця секретна добавка – дубовий лист. Два-три листочки на банку — і ви не впізнаєте ваш улюблений рецепт! Навіть за кілька місяців огірки залишаться хрусткими.

Як правильно додавати дубовий лист

Збирати його потрібно з дерева, що росте якнайдалі від доріг і підприємств. У рецепти краще використовувати молоді листочки з кінців пагонів. Перед засолюванням або маринуванням добре промийте та обдайте кропом.

Додайте дубовий лист у рецепт солоних огірків від "Телеграфа" та отримуйте задоволення! Смачного!