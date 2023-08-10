Навіщо помідори підпалювати у банку: прості способи зберегти помідори на зиму без консервації

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Сезон сезонних овочів незабаром закінчиться. Але це не означає, що ви більше не можете поласувати свіжими помідорами.

Якщо знати секрети правильного зберігання томатів, їх можна зберегти стиглими до зими. Разом із ProstoWay ділимося лайфхаками, які допоможуть вам насолоджуватися улюбленими помідорами протягом кількох місяців.

Як зберегти помідори на зиму без консервації

Спосіб із гірчицею

Миємо помідори, видаляємо плодоніжки та просушуємо. Шарами викладаємо помідори у банки. Між плодами слід покласти паперові листи. Засипаємо помідори гірчичним порошком і ставимо банки у підвал.

Спосіб зі спиртом

У стерилізовані банки складаємо помідори, кожну наливаємо по 2 столові ложки спирту. Підпалюємо сірник у банці, щоб спирт загорівся. Після цього складаємо у банку помідори та закриваємо кришку. Такі помідори простоять 2-3 місяці.

Якщо помідори добре обсушити, їх можна закотити свіжими у банку без добавок. Якщо в помідори не надходитиме кисень, вони добре збережуться.

Спосіб із газетою

Загорніть кожен томат у газету та зберігайте в холодильнику. Часто змінюйте папір, щоб він не намок. Такі помідори можуть пролежати у холодильнику кілька місяців.

Спосіб у тирсі

Помідори викладіть шаром у дерев’яну суху скриньку. Засипте плоди тирсою. Кожен шар можна накрити папером – тоді помідори не пам’ятаються. Зберігайте ящики з помідорами в темному сухому місці за температури вище +10 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, щоби помідори не лопалися перед консервацією. Робіть так — і ваші помідори будуть не лише смачними, а й гарними.