Жодних нітратів: як перевірити кавун на натуральність

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Що може бути краще в спекотний серпневий день, ніж поласувати улюбленим кавуном? Однак не всі кавуни безпечні для здоров’я — деякі з них можуть мати занадто високий вміст нітратів.

Як перевірити кавун на нітрати при покупці та вдома, розповімо разом із Радіо Maximum. Разом із цими порадами ви будете впевнені, що принесли додому якісну ягоду.

Як перевірити кавун у магазині чи на ринку

Звертайте увагу на жовту пляму на одній зі сторін. Вона свідчить про те, що плід стикався із землею і "рости" йому не допомагали.

Натисніть трохи на кавун. Він повинен при цьому видавати тихий, трохи чутний тріск, а смуги на ньому мають бути добре виражені.

Подряпайте кавун нігтем. Якщо ягода вирощена в натуральних умовах, шкірка легко буде здиратися, а не продавлюватися вниз.

Як перевірити якість кавуна вдома

Опустіть цілий кавун у воду. Кавун без "хімії" триматиметься на воді, а плід із великою кількістю нітратів опуститься на дно.

Розріжте кавун і подивіться на зрізи. У "безнітратного" кавуна вони не будуть рівними, а зріз нітратної ягоди буде зовсім гладким.

Відріжте від кавуна трохи м’якоті та покладіть у склянку із чистою водою. Якщо вона стала рожевою – кавун вживати небезпечно.

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