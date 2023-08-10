Ця сіль знищить вашу консервацію: заборонений інгредієнт для закруток

Один інгредієнт може все зіпсувати

Активно триває сезон закруток. Але, часто, готуючи овочі для закривання, кулінари ігнорують дуже важливий момент, а саме вид солі, який використовують у рецепті. Також ми розповідали, чому не варто класти аспірин у банки.

Сіль, яку не слід використовувати у закрутках, є на кожній кухні. Особливо важливо стежити за цим зараз, коли через окупантів припинилось виробництво "Артемсолі" і український ринок заполонила сіль іноземних виробників. На іншомовних упаковках буває важко розгледіти, яка саме це сіль. Мова йде про йодований продукт. Чому з ним не варто заготовляти овочі на зиму, розповіли на smachnonews.24tv.ua.

Йодована сіль у консервації: у чому небезпека

У жодному разі не додавайте до консервації йодовану сіль. Вона має негативний вплив не лише на смак та колір продуктів, а й на тривалість зберігання. Додатковий йод у такій солі є для покращення йодного споживання. Але йод має властивість руйнувати мікроорганізми, а це порушить баланс в банках під час консервації та зменшить тривалість зберігання продуктів.

Також йодована сіль може змінити рівень кислотності продуктів. Через це вони не будуть убезпечені від псування.

Морську сіль теж краще не використовувати. Вона практично не відрізняється на смак від кам’яної, але має вищий рівень мінералів. Також така сіль містить частинки водоростей. Це все не дозволить точно спрогнозувати, яким чином сіль вплине на консервацію. На відміну від дубового листя — ми розповідали, навіщо додавати його у банки з огірками.