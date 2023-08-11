Таропрогноз на 12 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У суботу, 12 серпня, на деяких можуть чекати погані новини, тоді як інші навпаки можуть розпочати нову справу або ж почати вирішувати наболілі проблеми.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на дванадцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Дев’ятка пентаклів
Ця карта обіцяє, що в суботу Ви можете отримати винагороду за свою працю, і успіх буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.
Перевернутий Диявол
У звичайному положенні це карта токсичних відносин, помилок і страхів, проте в цьому виді вона навпаки обіцяє, що невдовзі Ви нарешті зможете почати звільнятися від негативу та маніпуляцій, які докучали Вам у якійсь із сфер життя.
Вісімка мечів
Незабаром Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.