Таропрогноз на 12 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У суботу, 12 серпня, на деяких можуть чекати погані новини, тоді як інші навпаки можуть розпочати нову справу або ж почати вирішувати наболілі проблеми.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на дванадцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Дев’ятка пентаклів, перевернутий Диявол, Вісімка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Дев’ятка пентаклів

Ця карта обіцяє, що в суботу Ви можете отримати винагороду за свою працю, і успіх буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Перевернутий Диявол

У звичайному положенні це карта токсичних відносин, помилок і страхів, проте в цьому виді вона навпаки обіцяє, що невдовзі Ви нарешті зможете почати звільнятися від негативу та маніпуляцій, які докучали Вам у якійсь із сфер життя.

Вісімка мечів

Незабаром Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.