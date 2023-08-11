Таропрогноз на 12 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В субботу, 12 августа, некоторых могут ждать плохие новости, в то время как другие наоборот могут начать новое дело или же начать решать наболевшие проблемы.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Девятка пентаклей, перевернутый Дьявол, Восьмерка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Девятка пентаклей

Эта карта обещает, что в субботу Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Перевернутый Дьявол

В обычном положении это карта токсичных отношений, ошибок и страхов, однако в этом виде она наоборот обещает, что вскоре Вы наконец сможете начать освобождаться от негатива и манипуляций, которые докучали Вам в какой-то из сфер жизни.

Восьмерка мечей

Вскоре Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.