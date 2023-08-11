Не викидайте гроші на вітер: як відрізнити справжню ікру від підробки

Варто знати це, якщо плануєте купувати ікру

Ікра – це дорогий продукт. Переважно ми купуємо її до свят та застіль. Не хочеться мало того, що витратити багато грошей, та ще й купити підробку. Ми розповідали, як відрізнити натуральне вино від порошкового. Тепер ділимось порадами з вибору справжньої ікри.

Ікра — це дорогий продукт. Тому часто недобросовісні виробники намагаються нажитись на людях і пропонують підробки. Як не потрапити у пастку та не викинути велику суму на вітер – розповіли на smachnonews.24tv.ua.

Як відрізнити натуральну ікру від підробки

І для червоної, і для чорної ікри характерні одні і ті ж ознаки якості. Перш за все, варто уважно вивчити упаковку. Таким чином можна відсіяти фальсифікат ще до купівлі. Є певні стандарти, які регулюють виробництво ікри.

ГОСТ 18173-72 – Ікра лососева зерниста баночна

– Ікра лососева зерниста баночна ГОСТ 7442:2002 – Ікра зерниста осетрових риб

– Ікра зерниста осетрових риб ГОСТ 6052-79 – Ікра зерниста осетрових риб пастеризована

Ці позначки свідчать, що ікра виготовлена зі свіжої риби. Маркування ТУ свідчить про нижчу якість — така ікра може бути виділена із замороженої сировини.

Коли ж баночка з ікрою вже придбана і у вас в руках, підробку теж можна відрізнити — принаймні, щоб тне повестись на це ще раз. Це такі показники:

Оболонка натуральної ікринки тріскає в роті, її вміст повинен витікати. Підробка ж прилипає до зубів. Вона жується, як желейні цукерки.

В натуральній ікринці на світло буде проглядатися зародок. Фальсифікат такої ознаки не має.

Зверніть увагу на запах свіжої ікри. Справжня ікра має дуже тонкий, ледь чутний аромат риби. Якщо ж продукт має різкий запах — це означає, що ікру ароматизували тузлуком – це сольовий розчин з оселедця.

З цими знаннями ви зможете відрізнити натуральний продукт від фальсифікату. Насолоджуйтеся смаком ікри з хлібом та маслом, також дуже смачно подавати її з охололими тоненькими млинцями.