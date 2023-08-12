Ці нюанси має знати кожен українець: як довго можна зберігати сало у морозилці

Правила, які вам потрібні

Свиняче сало — продукт чи не першої потреби на наших столах. Його люблять у різних видах — як свіжим, так і копченим і навіть смаженим.

Саме тому часто постає питання, як довго можна зберігати сало. У цьому непростому питанні розберемося разом із "Главредом".

Як довго можна зберігати сало

У морозилці сало може зберігатися і сирим, і засоленим. Причому продукт краще зберігатись саме в солоному вигляді. Ще один важливий нюанс — перед тим, як сховати сало в морозилку, не забудьте завернути його в поліетиленовий пакет.

Перед заморожуванням обов’язково обробіть сіллю з усіх боків, інакше ризикуєте втратити свій улюблений делікатес. Будьте уважні, адже навіть один зіпсований шматочок може стати причиною псування всього шматка.

Варто пам’ятати, що сало може зберігатися в морозилці:

сире — близько двох місяців;

копчене сало у холодильнику зберігають зазвичай близько 3 місяців.

Перед тим, як помістити сало у холодильник, його необхідно просолити. Оброблений сіллю шматок сала помістіть у відповідну ємність і накрийте кришкою. Залишіть при кімнатній температурі не більше ніж на добу, а потім помістіть в холодильник на 3-7 днів. Варто пам’ятати про те, що чим більші шматочки сала у вас будуть, тим довше вони будуть просалюватися.

Приготуйте з улюбленого сала незвичайний салат за рецептом "Телеграф" та насолоджуйтесь. Приємного!