Якщо страва вийшла з перчинкою: як прибрати зайву гостроту з їжі

Не варто засмучуватися, якщо переперчили страву

Навіть у найдосвідченіших кулінарів трапляються помилки на кухні. Прикро, якщо готуєте улюблену страву для близьких і випадково її переперчили. Зайвий перець псує не лише саму страву, а й настрій усім.

Однак не засмучуйтеся — все можна врятувати. Разом із "УНІАН" розповімо про хитрощі, які виручать у такій непростій ситуації.

Як врятувати переперчену страву

Найпростіший і найефективніший спосіб — приготувати другу порцію, не поперчивши її. Змішайте її з гострою порцією і ситуація врятована. Якщо ж переперчили суп — просто долийте в нього води та покладіть більше готової крупи чи картоплі.

При можливості додайте в страву цукор — він нівелює гіркоту перцю. Якщо ви лише трохи переперчили — щіпка цукру чи меду вам допоможе.

Відмінний варіант — подати улюблений салат або овочі як гарнір. Вони візьмуть він надлишок перцю. Відмінно підійдуть для цього огірки та помідори.

Якщо це доречно у блюді, додайте молоко, вершки чи сметану. Молочні продукти добре нейтралізують кислоту. Якщо це доречно у блюді — додайте до нього молоко, сметану, вершки або вершковий сир.

Нейтралізувати гостроту крім цукру допоможе також кислота — сік лимона чи лайма, оцет чи кислі помідори. Однак додавайте їх обережно, інакше ризикуєте остаточно зіпсувати страву.

При можливості в переперчену страву можна додати горіхи, кунжут та кунжутну пасту, насіння льону, висівки. Злаки та горіхи вберуть зайву гостроту і додадуть цікаву нотку у страву.

Якщо переперчили м’ясо або фарш, додайте варену крупу або овочі та приготуйте овочеві котлети. Якщо пересолили шматочки м’яса, то змішайте їх із дрібно нарізаним ананасом і залиште на 20 хвилин. Після цього приберіть ананас або подавайте м’ясо разом із фруктами.

Великі переперчені шматки м’яса натріть сметаною, посипте сиром та запікайте протягом 15 хвилин при 180°. Такий самий трюк можна зробити з рибою.

При правильному додаванні спецій у консервацію ваші запаси будуть ідеальними. Насолоджуйтесь!