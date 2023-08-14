Таропрогноз на 15 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

День обіцяє бути важким

Вівторок, 15 серпня 2023 року, багатьом принесе неприємності, погані новини та поганий настрій, проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.

А про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на п’ятнадцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка мечів, перевернута Шістка кубків, перевернуте Колесо удачі

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Вівторок буде не Вашим днем, чекайте поганих новин, конфліктів та смутку.

Перевернута Шістка кубків

Скоро Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Перевернуте Колесо удачі

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти докладені зусилля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.