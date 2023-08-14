Таропрогноз на 15 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

День обещает быть тяжелым

Вторник, 15 августа 2023 года, многим принесет неприятности, плохие новости и дурное настроение, — однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.

А об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка мечей, перевернутая Шестерка кубков, перевернутое Колесо фортуны

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Вторник будет не Вашим днем, ждите дурных новостей, конфликтов и расстройств.

Перевернутая Шестерка кубков

Скоро Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Перевернутое Колесо фортуны

В этом положение карта предупреждает, что в ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.