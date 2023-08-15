Ми завжди це робили та помилялися: які продукти не потрібно мити

Ці поширені помилки роблять багато

Миття продуктів перед їх приготуванням вже увійшло до нашої звички. Багато хто за звичкою обробляють овочі та фрукти, м’ясо і не замислюються, чи варто взагалі це робити.

Деякі продукти не вимагають перед приготуванням або вживанням промивання – це може пошкодити їхню текстуру, смак або навіть збільшити ризик зараження. Разом із "Главредом" розповімо, які види продуктів не слід мити і чому.

Які продукти не слід мити перед приготуванням чи вживанням

Це може бути дивним, але сире м’ясо зазвичай не рекомендують мити перед приготуванням — це може сприяти поширенню бактерій. Натомість ви можете трохи потім його паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Якщо ж ви промиєте курку, ви ризикуєте розпорошити сальмонеллу або викликати кампілобактеріоз. При митті риби та морепродуктів можна пошкодити їхню ніжну структуру.

Також перед вживанням не можна мити яйця. Вони мають захисний шар, який запобігає проникненню бактерій. Під час миття цей шар може бути пошкоджений, що суттєво збільшить ризик зараження. Якщо без миття яєць ви не можете обійтися, робіть це безпосередньо перед приготуванням, а не перед зберіганням.

Гриби вбирають вологу, і миття їх може змінити текстуру та смак. Найкраще протерти гриби сухою м’якою щіткою або паперовим рушником.

Зелень (салати, шпинат, петрушка та інші її види) може переносити бактерії та мікроби, які можуть спричинити захворювання. Вивільнення мікроорганізмів прискорює здатність зелені вбирати вологу.

Макарони, рис, крупи зазвичай не вимагають миття перед приготуванням. Це може призвести до втрати поживних речовин та зміни текстури.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно мити овочі та фрукти. Готуйте та їжте із задоволенням!