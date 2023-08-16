Виросте на очах: що робити, якщо тісто на пиріжки не піднімається

"Капризне" тісто можна легко виправити

У суботу, 19 серпня, в Україні відзначається Свято перших плодів — Яблучний Спас. Традиційно кулінари печуть на це свято яблучні пироги та пиріжки з яблуками.

Кожен хоче, щоб тісто на улюблені пиріжки підійшло з першого разу, проте не завжди це виходить. Досить часто у цьому питанні бувають "збої". Чому тісто погано піднімається і як це виправити, розберемося разом із "Главредом".

Чому тісто піднімається погано та способи це виправити

Одна з причин, чому тісто не може підійти — прохолодні та некомфортні умови для нього. Дріжджі через низькі температури могли не активізуватися.

Для комфортних умов поставте тісто біля джерела тепла — наприклад, поруч із теплою батареєю або увімкненою плитою. Також можна "нагріти" тісто на водяній бані, проте слідкуйте, щоб тісто не "запеклося".

Друга причина — недостатня кількість дріжджів. Щоб це виправити, розчиніть у склянці теплої води чи молока чайну ложку сухих дріжджів та столову ложку цукру. Далі зачекайте появи піни, вилийте в тісто та перемішайте.

Ще одна причина – недостатня кількість борошна. Щоб виправити, потрібно додати ще трохи борошна і повторно замісити тісто. Воно після вимішування має бути еластичним і трохи липнути до рук. Однак не додавайте занадто багато борошна – тісто може вийти занадто густим та твердим.

Приготуйте з цього тіста пиріжки з яблуками за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!