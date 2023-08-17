Навіщо на батоні та хлібі роблять надрізи: хитрість, якою з вами не поділяться навіть пекарі

Ви ніколи про це не здогадувалися

Безумовно, ви бачили кілька великих надрізів на кожному хлібі та батоні. Чи замислювалися ви, навіщо вони потрібні? Це просто дизайн чи виїмки мають особливе функціональне призначення?

Разом із "Главредом" відкриємо таємницю, яку приховують пекарі. Ми пояснимо, для чого роблять надрізи на батоні та хлібі.

Навіщо потрібні вирізи на хлібі та батоні

Існує поширена хибна думка, що надрізи на дріжджовій буханці хліба служать для виведення надлишкового вуглекислого газу, який утворюється в тесті в процесі випічки. Кажуть, якщо не зробити такі надрізи перед поміщенням хліба в гарячу піч, вуглекислий газ може прорвати верхню скоринку. Внаслідок цього зовнішній вигляд хліба буде зіпсований тріщинами.

Однак досвідчені пекарі стверджують, що на практиці вуглекислий газ спокійно проходить через найменші пори тіста. Хліб зберігається цілою та непошкодженою.

Насправді ці надрізи не є обов’язковими для забезпечення нормального процесу випічки. Тріщини можуть виникати лише за недотримання оптимального температурного режиму випічки, коли тісто потрапляє в занадто гарячу піч, за відсутності водяної пари в печі (у режимі конвекції) або за порушення рецептури.

На думку пекарів ці надрізи скоріше створюють відомий образ хліба і надають йому естетичну цінність, ніж мають особливе функціональне призначення. Це стилістичний елемент для привабливості випічки.

А ви знали, як правильно зберігати хліб? Завдяки матеріалу "Телеграфа" ви збережете свіжість випічки надовго.