Не подружаться: одна популярна спеція зробить суп гірким

Це називають поширеною помилкою у приготуванні

Ми розповідали про одну поширену помилку в приготуванні борщу, через яку страва виходить не червоною, а помаранчевою. Загалом же у приготуванні перших страв діють свої правила.

Невід'ємним компонентом приготування бульйонів, як овочевих, так і м’ясних. є духмяні спеції. Втім, слід пам'ятати, що не всі з них підходять для супів. Про це нагадуємо разом із порталом FoodOboz.

Що краще не додавати у бульйон та суп

Річ йде про лаврове листя. Використовувати його можна, але багато хто забуває, що робити це слід із особливою обережністю. Особливо часто кулінари забувають витягувати пряність після того, як суп приготується. Інакше – страва набуде гіркого смаку.

Особливо це стосується курячих бульйонів та супів. Курятина має делікатний смак, який може заглушити лаврове листя.

Ця спеція здатна зовсім "забити" природній смак такого м'яса, роблячи страву прісною і несмачною. Між тим, спецій є ще багато. Тож, якщо ви не додасте лаврове листя у страву — нічого страшного, його можна замінити безліччю інших приправ. Деякі з них можна приготувати вдома.