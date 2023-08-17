Як часто потрібно чистити ноутбук від пилу: поради технарів

Очищення ноутбука від пилу – це не рекомендація, а технічна необхідність

Пил у ноутбуці з’являється через природне осідання найдрібніших порошин і частинок, що знаходяться в повітрі. Ці частинки осідають на поверхнях ноутбука, включаючи клавіатуру, екран та інші ділянки. Також пил потрапляє до ноутбука через вентиляційні отвори, забиваючи їх і самі кулери.

Портал itechua радить проводити очищення ноутбука регулярно. Це не просто рекомендація, це технічна потреба.

Як часто потрібно чистити комп’ютер від пилу

Частота залежить від умов використання:

у домашніх умовах — щорічно;

у громадських місцях чи великому офісі — раз на півроку.

Уникнути скупчення пилу в ноутбуці неможливо. Тому, щоб не зіпсувати пристрій, дбати про чищення треба завжди.

Як зрозуміти, що потрібно чистити ноутбук від пилу

Пристрій сильно перегрівається. Забиті пилом вентилятори не можуть охолоджувати внутрішні деталі ноутбука. Це може призвести до зниження продуктивності або поломок.

Ноутбук дуже шумить. Вентилятори працюють у посиленому режимі, що збільшує витрату електроенергії та викликає дискомфорт у користувача.

Погіршується продуктивність. Перегрів викликає зниження швидкості відеокарти, процесора, роботи жорсткого диска. Ноутбук може спонтанно перевантажуватися або відключатися.

Як почистити ноутбук від пилу — покрокова інструкція

Спочатку обов’язково від’єднайте пристрій від живлення. Подальші кроки:

Вимкніть ноутбук і дістаньте батарею. Продуйте клавіатуру повітрям із балонів, що продаються у спеціалізованих магазинах, компресором для очищення від пилу. Очистіть кнопки та поверхню пристрою навколо клавіатури рідким розчином на основі ізопропілового спирту.

Для очищення внутрішньої частини ноутбука потрібно набагато більше вмінь. Якщо ви не впевнені, краще здати техніку в сервісний центр. Якщо вирішите чистити самі, зніміть нижню кришку, відкрутивши кріплення. Будьте обережні, щоб не пошкодити внутрішні компоненти.

Стиснутим повітрям обережно продуйте кулери та вентиляційні отвори, вони в першу чергу забиваються пилом. Потім обробіть повітрям інші області та поверніть кришку на місце.

Раніше ми розповідали, як не "вбити" батарею ноутбука. Ці помилки в жодному разі не можна допускати, якщо не хочете регулярно відносити свій гаджет у сервіс.