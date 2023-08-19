Таропрогноз на 20 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

День має бути вельми сприятливим

У неділю, 20 серпня, деяким доведеться постояти за себе, тоді як на інших чекають хороші новини та придбання.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — П’ятірка жезлів, Туз пентаклів, Туз кубків

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

П’ятірка жезлів

Ще ця карта називається Владикою боротьби, і вона попереджає, що незабаром Вам може знадобитися постояти за себе. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, саме в неділю виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.