Кілька хвилин — і древній нагар зі сковорідки відвалиться сам: допоможуть прості продукти з вашої кухні

Так просто відмити тисячолітній нагар ще не було

Ми розповідали, як посмажити рибу так, щоб не довелось відмивати сковороду. Але, попри всі трюки, іноді нагар на сковороді все ж утворюється.

Тоді слід засукати рукава і позбутись його. Наліт на сковороді не лише псує зовнішній вигляд, а й впливає якість приготування їжі. На Pixelinform розповіли про прості способи, які допоможуть його позбутися без хімії та довгого натирання. Кілька простих продуктів із вашої кухні допоможуть впоратися із цим завданням за 15 хвилин.

Сіль та оцет

Цей спосіб підходить для будь-яких сковорідок. Вам знадобляться:

Сіль – 2 столові ложки

Оцет – 1 склянка

Вода – 1 літр

Застосування:

Сіль рівномірно розподіляємо по поверхні сковороди. Заливаємо оцтом і ставимо на вогонь. Доводимо масу до кипіння. Додаємо воду та продовжуємо кип’ятити ще впродовж 10 хвилин. З гарячої сковороди зливаємо рідину та ретельно промиваємо проточною водою. Протираємо до сухості серветками.

Сода та лимон

Цей засіб відмінно підходить для сковорідок, зроблених із нержавіючої сталі або алюмінію. Вам знадобляться:

Сода – 2 столові ложки

Лимон – 1 штука

Вода – 1 літр

Застосування:

В окремій мисочці змішуємо соду із лимонним соком. Повинна утворитись паста. Масу наносимо на сковороду та залишаємо на 5 хвилин. Потім заливаємо водою та доводимо до кипіння на середньому вогні. Помішуючи дерев’яною лопаткою, варимо ще 10 хвилин. Потім зливаємо рідину та промиваємо сковороду під проточною водою. Протираємо сухою ганчіркою.

З цими способами до сковороди повернеться первозданний блиск. Також ми розповідали про хитрий трюк, який зробить тісто неймовірним.