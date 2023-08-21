Чим замінити яйце в клярі: один інгредієнт, з яким м’ясо стане втричі смачніше

Ви не здогадувались, що це так просто

Якщо ви задумали зробити соковитих відбивних на вечерю, але виявили, що закінчились яйця, це ще не привід бігти в магазин. Продукт, який може з легкістю замінити яйця в клярі, є на кожній кухні.

Кляр пасує до безлічі страв. Відбивні — одна з найвідоміших страв, що готується у клярі. Традиційний кляр готується з борошна, яйця, в деяких випадках в нього можна додати молоко, воду або кефір. Однак яйця не завжди є вдома. На "Главред" розповіли, чим замінити яйце в клярі.

Кляр без яєць

Є проста відповідь на запитання, що покласти у кляр замість яєць. Є один секретний інгредієнт, який може врятувати вас і забезпечити нереальний смак вашої страви.

Річ йде про майонез. Ця хитрість проста — в майонезі уже є яйця. Таким чином, приготувати відбивні можна у клярі на майонезі. Слід лише розвести готовий продукт з невеликою кількістю води.

Також кляр можна приготувати на кефірі, молоці або сметані. У такому випадку воду додавати не потрібно.

Досвідчені кулінари роблять кляр з крохмалем. Він допоможе прибрати зайву воду і зробить кляр більш хрустким.

Саме крохмаль допоможе вам приготувати кляр і без яєць, і без борошна. Також ми розповідали, чим замінити оцет у консервації.