Робіть так — і ваші пиріжки будуть як пух: хитрощі приготування пишного тіста

Так тісто виходитиме завжди!

У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначається важливе церковне свято – Горіховий Спас. Традиційно в цей день готують випічку з фруктами та горіхами, а потім ласують частуваннями. Якщо ви шукаєте, як правильно приготувати тісто на пиріжки з яблуками, вам сюди. Разом із Shuba ми розповімо про основні секрети.

Як приготувати дріжджове тісто?

Дріжджове тісто готують двома способами — опарним та безопарним. Однак для обох способів необхідно брати свіжі дріжджі та просівати борошно.

Для опарного способу вам необхідно приготувати опару — так називається дріжджовий розчин. Для цього дріжджі подрібніть та покладіть у тепле молоко або воду (30 °C). Туди ж додайте близько 30 г цукру, яйця та чверть усієї кількості борошна. Розмішайте все і поставте у тепле місце блукати на 30-40 хвилин. Маса повинна збільшитися втричі, і на поверхні з’являються бульбашки.

Після зазначеного часу додайте всі необхідні за рецептом інгредієнти та вимішайте, додавши в кінці вершкове масло або рослинну олію. Накрийте тісто і залиште його "відпочити" на 1,5-2 години. Не забувайте його обминати в цей час!

Для безопарного способу дріжджі подрібніть і покладіть в теплу рідину (30°C), посипте цукром, розмішайте до розчинення дріжджів. В отриману масу додайте всі вказані в рецепті інгредієнти та замісіть тісто. Накрийте тісто, залиште у тепле місце на 1,5-2 години підходити. За цей час потрібно кілька разів обім’яти тісто.

Коли тісто збільшиться вдвічі, сформуйте вироби, покладіть у змащені жиром форми для випікання. Знову дайте тісту підійти. Змастіть яйцем і відправте в духовку та підтримуйте необхідний температурний режим.

З цього тіста можна приготувати пиріжки з яблуками за рецептом "Телеграфа". Смачного!